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Среди освобожденных из плена украинцев есть подозреваемые в дезертирстве

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Правоохранительные органы имеют данные относительно возможных 14 дезертиров среди освобожденных из плена украинцев. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил советник Президента Украины Юрий Бирюков, передает УНН.

Среди освобожденных из плена украинцев есть подозреваемые в дезертирстве

“Все службы, ведомства, группы и так далее — все были прекрасно осведомлены о том, что в числе 73 освобождаемых не все „героические герои“. Если конкретно, то 14 человек: по ним есть уголовные производства по факту самовольного оставления частей. Изначально планировалось, что на этапе перелета из Харькова их доставят отдельно, на аэродром Жуляны. Но... вмешалась природа — Жуляны не принимали борта по погоде. Помните туман в полосе той ночью? Так и Борисполь толком наши самолеты не принимал, да. Ждали „окно“, дождались, вылетели. А потом, в том числе и из гуманных соображений по отношению к родственникам, было принято решение не разделять на этапе встречи”, — рассказал Бирюков.

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Советник Президента добавил, что на подозреваемых в самовольном оставлении частей, “не распространяется выплата единоразовой материальной помощи до окончательного решения суда”.

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“Мы не бросаем своих. Не выбираем „качество“. Не обсуждаем „обстоятельства“. Если наш сидит в плену, вне зависимости от обстоятельств, государство будет добиваться освобождения. Это, кстати, общемировая практика, касающаяся заботы государства про любого своего гражданина. Не все у нас гладко в государстве, но над этим работали и работают. И что самое парадоксальное. Полсотни осужденных отказались уходить „на ту сторону“. А эти 14, зная свою перспективу, тем не менее — приехали”, — резюмировал Бирюков.

Напомним, на Донбассе в два этапа состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и “ДНР” с “ЛНР”.
По словам представителя Президента в ВР Ирины Луценко, в целом освободили 74 заложника. В частности, сторона “ЛНР” передала Украине 16 человек, “ДНР” передала 58 человек. По неподтвержденным данным, в ОРДЛО отправились 238 переданных украинской стороной людей: 73 — в ОРЛО и 165 — в ОРДО. Ранее была достигнута договоренность о передаче 306 людей, впрочем, были определенные коррективы.

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При обмене со стороны “ЛНР” сообщили, что в целом с 75 человек, которые передавала украинская сторона, отказались от обмена два человека. Позже со стороны “ДНР” также указали, что два человека якобы не захотели возвращаться на подконтрольную Украине территорию.

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