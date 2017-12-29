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Серед звільнених з полону українців є підозрювані в дезертирстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Правоохоронні органи мають дані щодо імовірних 14 дезертирів серед звільнених з полону українців. Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив радник Президента України Юрій Бірюков, передає УНН.

Серед звільнених з полону українців є підозрювані в дезертирстві

"Всі служби, відомства, групи і так далі - всі були чудово обізнані про те, що серед 73 звільнених не всі "героїчні герої". Якщо конкретно, то 14 осіб: по ним є кримінальні провадження за фактом самовільного залишення частин. Спочатку планувалося, що на етапі перельоту з Харкова їх доставлять окремо, на аеродром Жуляни. Але ... втрутилася природа - Жуляни не приймали борт через погоду. Пам'ятаєте туман в смузі тієї ночі? Так і Бориспіль як належить наші літаки не приймав, так. Чекали "вікно", дочекалися, вилетіли. А потім, в тому числі і з гуманних міркувань щодо родичів, було прийнято рішення не розділяти на етапі зустрічі", - розповів Бірюков.

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Радник Президента додав, що на підозрюваних у самовільному залишенні частин, "не поширюється виплата одноразової матеріальної допомоги до остаточного рішення суду".

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"Ми не кидаємо своїх. Чи не вибираємо "якість". Чи не обговорюємо "обставини". Якщо наш сидить в полоні, незалежно від обставин, держава буде домагатися звільнення. Це, до речі, загальносвітова практика, що стосується турботи держави про будь-якого свого громадянина. Не все у нас гладко в державі, але над цим працювали і працюють. І що саме парадоксальне. Півсотні засуджених відмовилися йти "на ту сторону". А ці 14, знаючи свою перспективу, проте - приїхали", - резюмував Бірюков.

Нагадаємо, на Донбасі в два етапи відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і "ДНР" з "ЛНР".

За словами представника Президента в ВР Ірини Луценко, в цілому звільнили 74 заручника. Зокрема, сторона "ЛНР" передала Україні 16 осіб, "ДНР" передала 58 осіб. За непідтвердженими даними, в ОРДЛО вирушили 238 переданих українською стороною людей: 73 - в ОРЛО і 165 - в ОРДО. Раніше була досягнута домовленість про передачу 306 людей, втім, були певні корективи.

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При обміні з боку "ЛНР" повідомили, що в цілому з 75 осіб, які передавала українська сторона, відмовилися від обміну двоє людей. Пізніше з боку "ДНР" також вказали, що дві людини нібито не захотіли повертатися на підконтрольну Україні територію.

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