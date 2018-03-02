Среди глав ОТО в Украине только 15,4% женщин

"Сравнительный гендерный мониторинг выборов в ОТО в 2015-м, 2016-м и 2017 году показал следующую картину: сегодня среди 665 голов ОТО - 103 женщины (15,4%). По результатам выборов: в 2015 году - глав-женщин ОТО - 30 (18,9%), в 2016-м - 30 (14,5%), в 2017-м - 43 (14,3%)", - говорится в сообщении.

По словам вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, представительство женщин среди глав сельских и поселковых ОТО выше, чем среди глав городских ОТО. Подтверждается тенденция: чем более экономически способна ОТО (объем доходов, производственные мощности, частный бизнес, фермерские хозяйства и др.), тем более ожесточенной является предвыборная борьба, и тем меньше процент женщин-кандидаток в советы и на головы в этих ОТО, добавили в ведомстве.

Чиновник сообщил, что Минрегион уже внедрил Кодекс равных возможностей для своих работников, следующий шаг - гендерно-правовая экспертиза документов.

"Среди задач, которые ставим перед собой - начало гендерного мониторинга общин. Очень интересно было бы исследовать успешность общин с точки зрения гендерного аспекта. Введение гендерно-ориентированного бюджетирования во всех общинах. Создание кейсов успешных гендерно-ориентированных проектов и инициатив. Соответственно - помощь в получении грантов на их внедрение. Эти последовательные шаги помогут изменить тенденцию и увеличить процент представительства лидеров в общинах", - подчеркнул Г.Зубко.

Напомним, ОТО начали получать в собственность земли сельхозназначения.