Серед голів ОТГ в Україні є лише 15,4% жінок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. На сьогоднішній день серед голів об'єднаних територіальних громад в Україні є лише 15,4% жінок. Про це з посиланням на дані гендерного моніторингу виборів в ОТГ повідомили у прес-службі Мінрегіону, передає УНН.
"Порівняльний гендерний моніторинг виборів в ОТГ у 2015, 2016 та 2017 показав наступну картину: сьогодні серед 665 голів ОТГ – 103 жінки (15,4%). За результатами виборів: у 2015 році – голів-жінок ОТГ – 30 (18,9%), у 2016-му – 30 (14,5%), у 2017-му – 43 (14,3%)", - йдеться у повідомленні.
За словами віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка, представництво жінок серед голів сільських та селищних ОТГ вище, ніж серед голів міських ОТГ. Підтверджується тенденція: що чим більш економічно спроможна ОТГ (обсяг доходів, виробничі потужності, приватний бізнес, фермерські господарства та ін.), тим запекліша передвиборча боротьба, та тим менший відсоток жінок-кандидаток у ради та на голови у цих ОТГ, додали у відомстві.
Урядовець повідомив, що Мінрегіон вже впровадив Кодекс рівних можливостей для своїх працівників, наступний крок – гендерно-правова експертиза документів.
"Серед завдань, які ставимо перед собою - започаткування гендерного моніторингу громад. Дуже цікаво було б дослідити успішність громад з точки зору гендерного аспекту. Запровадження гендерно-орієнтованого бюджетування у всіх громадах. Створення кейсів успішних гендерно-орієнтованих проектів та ініціатив. Відповідно - допомога в отриманні грантів на їх впровадження. Ці послідовні кроки допоможуть змінити тенденцію і збільшити відсоток представництва лідерок в громадах", - підкреслив Г.Зубко.
Нагадаємо, ОТГ почали отримувати у власність землі сільгосппризначення.