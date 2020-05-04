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Сербия собирается отменить чрезвычайное положение из-за COVID-19

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. Сербия собирается отменить чрезвычайное положение из-за ситуации с COVID-19, сообщил президент Александар Вучич в эфире телеканала Pink 3 мая, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Сербия собирается отменить чрезвычайное положение из-за COVID-19

По его словам, 6 мая за отмену чрезвычайного положения будет голосовать парламент. Он действует с 15 марта и предусматривает закрытие границ, а также комендантский час ночью и на выходных.

Вучич заявил, что количество новых больных в течение семи дней подряд составляет менее пяти процентов.

С 4 мая автобусы и железная дорога восстанавливают работу. В то же время пассажиры вынуждены будут носить маски. Торговые центры, кафе и рестораны также откроют.

По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, в Сербии обнаружили 9464 случая COVID-19. В результате вызванных болезнью осложнений умерли 193 человека.

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