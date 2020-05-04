Сербия собирается отменить чрезвычайное положение из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Сербия собирается отменить чрезвычайное положение из-за ситуации с COVID-19, сообщил президент Александар Вучич в эфире телеканала Pink 3 мая, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По его словам, 6 мая за отмену чрезвычайного положения будет голосовать парламент. Он действует с 15 марта и предусматривает закрытие границ, а также комендантский час ночью и на выходных.
Вучич заявил, что количество новых больных в течение семи дней подряд составляет менее пяти процентов.
С 4 мая автобусы и железная дорога восстанавливают работу. В то же время пассажиры вынуждены будут носить маски. Торговые центры, кафе и рестораны также откроют.
По данным Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса, в Сербии обнаружили 9464 случая COVID-19. В результате вызванных болезнью осложнений умерли 193 человека.