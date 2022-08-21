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Сербия предупреждает, что защитит косовских сербов, если этого не сделает НАТО

Киев • УНН

 • 145878 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. В воскресенье президент Сербии Александар Вучич призвал НАТО «выполнить свою работу» в Косово, иначе Сербия сама примет меры для защиты своего меньшинства в сепаратистской провинции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Сербия предупреждает, что защитит косовских сербов, если этого не сделает НАТО

Детали

ЕС наблюдал за годами неудачных переговоров по нормализации их отношений, говоря, что это одна из главных предпосылок для окончательного членства Косово и Сербии в Союзе.

Цитата

“Нам никуда идти, мы загнаны в угол. Мы спасем наш народ от преследований и погромов, если этого не хочет делать НАТО“, – сказал Вучич.

Он также утверждал, что “бандам“ косовских албанцев необходимо остановить переход на север Косово, где проживает большинство косовских сербов, не предоставив никаких доказательств своей претензии.

На Западе широко распространены опасения, что россия может подтолкнуть своего союзника Сербию к вооруженному вмешательству в северное Косово, которое приведет к дальнейшей дестабилизации на Балканах и отвлечет по крайней мере часть внимания мира и НАТО от войны россии в Украине.

Контекст

Напряженность в отношениях между Белградом и Приштиной обострилась в конце июля накануне запланированного Косово введение в действие нового закона, обязывающего всех, включая сербов, проживающих в Косово, иметь косовское удостоверение личности и номерной знак.

Позже Косово объявило, что приняло решение отложить введение новых мер до 1 сентября.

Косово, населенное преимущественно албанцами, отделилось от Сербии в 1999 году и объявило о своей независимости в 2008 году.

Он признан более чем 100 странами, включая США, Великобританию, Францию, Германию и Турцию. Сербия не признала и продолжает претендовать на его территорию.

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