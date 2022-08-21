Сербія попереджає, що захистить косовських сербів, якщо цього не зробить НАТО

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61178 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 68955 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81156 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 86611 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97150 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150332 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70784 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150925 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109718 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69412 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5м/с
45%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20284 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 21863 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23157 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12138 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13066 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61181 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150333 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174526 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150927 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262244 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96284 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98905 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43481 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46866 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61473 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Сербія попереджає, що захистить косовських сербів, якщо цього не зробить НАТО

Київ • УНН

 • 145878 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. У неділю президент Сербії Александар Вучич закликав НАТО «виконати свою роботу» в Косово, інакше Сербія сама вживе заходів для захисту своєї меншини в сепаратистській провінції. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Сербія попереджає, що захистить косовських сербів, якщо цього не зробить НАТО

Деталі

ЄС спостерігав за роками невдалих переговорів щодо нормалізації їхніх стосунків, кажучи, що це одна з головних передумов для остаточного членства Косова та Сербії в Союзі.

Цитата

“Нам нікуди йти, ми загнані в кут. Ми врятуємо наш народ від переслідувань і погромів, якщо цього не хоче робити НАТО“, – сказав Вучич.

Він також стверджував, що “бандам“ косовських албанців необхідно зупинити перехід на північ Косова, де проживає більшість косовських сербів, не надавши жодних доказів своєї претензії.

На Заході широко поширені побоювання, що росія може підштовхнути свого союзника, Сербію, до збройного втручання в північне Косово, яке призведе до подальшої дестабілізації на Балканах і відверне принаймні частину уваги світу та НАТО від війни росії в Україні.

Контекст

Напруженість у відносинах між Белградом та Приштиною загострилася наприкінці липня напередодні запланованого Косовом введення в дію нового закону, який зобов'язує всіх, включаючи сербів, які проживають у Косові, мати косовське посвідчення особи та номерний знак.

Пізніше Косово оголосило, що ухвалило рішення відкласти введення нових заходів до 1 вересня.

Косово, населене переважно албанцями, відокремилося від Сербії у 1999 році і оголосило про свою незалежність у 2008 році.

Його визнано більш ніж 100 країнами, включаючи США, Велику Британію, Францію, Німеччину та Туреччину. Сербія не визнала та продовжує претендувати на його територію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,889.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,636.04