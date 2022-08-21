Сербія попереджає, що захистить косовських сербів, якщо цього не зробить НАТО

КИЇВ. 22 серпня. УНН. У неділю президент Сербії Александар Вучич закликав НАТО «виконати свою роботу» в Косово, інакше Сербія сама вживе заходів для захисту своєї меншини в сепаратистській провінції. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.