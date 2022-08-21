Сербія попереджає, що захистить косовських сербів, якщо цього не зробить НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У неділю президент Сербії Александар Вучич закликав НАТО «виконати свою роботу» в Косово, інакше Сербія сама вживе заходів для захисту своєї меншини в сепаратистській провінції. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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ЄС спостерігав за роками невдалих переговорів щодо нормалізації їхніх стосунків, кажучи, що це одна з головних передумов для остаточного членства Косова та Сербії в Союзі.
Цитата
“Нам нікуди йти, ми загнані в кут. Ми врятуємо наш народ від переслідувань і погромів, якщо цього не хоче робити НАТО“, – сказав Вучич.
Він також стверджував, що “бандам“ косовських албанців необхідно зупинити перехід на північ Косова, де проживає більшість косовських сербів, не надавши жодних доказів своєї претензії.
На Заході широко поширені побоювання, що росія може підштовхнути свого союзника, Сербію, до збройного втручання в північне Косово, яке призведе до подальшої дестабілізації на Балканах і відверне принаймні частину уваги світу та НАТО від війни росії в Україні.
Контекст
Напруженість у відносинах між Белградом та Приштиною загострилася наприкінці липня напередодні запланованого Косовом введення в дію нового закону, який зобов'язує всіх, включаючи сербів, які проживають у Косові, мати косовське посвідчення особи та номерний знак.
Пізніше Косово оголосило, що ухвалило рішення відкласти введення нових заходів до 1 вересня.
Косово, населене переважно албанцями, відокремилося від Сербії у 1999 році і оголосило про свою незалежність у 2008 році.
Його визнано більш ніж 100 країнами, включаючи США, Велику Британію, Францію, Німеччину та Туреччину. Сербія не визнала та продовжує претендувати на його територію.