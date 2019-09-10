Сенцов назвал четыре фильма, которые видел за последние 5 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Освобожденный из российской тюрьмы украинский режиссер Олег Сенцов за последние 5 лет, которые он провел в тюрьмах России, видел только 4 фильма. Об этом он заявил сегодня во время первой пресс-конференции после освобождения, передает корреспондент УНН.
“К сожалению, мне за эти 5 лет была возможность мало смотреть кино. За это время я видел всего 4 хороших фильма. Так получилось, что в Ростове, находясь в тюрьме ФСБ, был телевизор. Несмотря на запрет ночью я включил телеканал ТНТ и с первого кадра понял, что это фильм „Племя“ Мирослава Слабошпицкого”, — сказал Сенцов.
Кроме этого украинский режиссер видел “Левиафан” Андрея Звягинцева, “Лето” Кирилла Серебренникова и “Рай” Андрона Кончаловского.
Напомним, освобожден из заключения украинский режиссер Олег Сенцов привез домой 22 кг макулатуры, среди которых 15 исписанных тетрадей его наработок и письма.