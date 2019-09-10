Сенцов у ув'язненні працював над книгою, яка буде презентована 22 вересня у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Звільнений з ув’язнення український режисер Олег Сенцов привіз додому 22 кг макулатури, серед яких 15 списаних зошитів його напрацювань та листи. Про це він заявив сьогодні під час першої пресконференції після звільнення, передає кореспондент УНН.
“По-перше я за 5 років проїхав різні тюрми де був різний розпорядок і можливості. Загалом у вільний час я читав, прочитав дуже багато книг. Переписувався з людьми, багато працював. Я привіз 22 кг макулатури. Це листи — я не один не викинув. Це книги та зошити — 15 штук і всі вони списані”, — сказав Сенцов.
За його словами скоро піде в роботу новий сценарій, який він вислав на початку цього року, а також дві книги.
“Презентація книги „Маркетер“ буде 22 вересня цього року у видавництві Старого Лева у Львові, я теж на ній буду. А інший, ще не оформлений роман, вийде наступного року”, — сказав Сенцов.
Нагадаємо, звільнений з ув’язнення український режисер Олег Сенцов назвав два фактори які вплинули на обмін полоненими між Росією та Україною.