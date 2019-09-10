Сенцов в заключении работал над книгой, которая будет представлена 22 сентября во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Освобожденный из заключения украинский режиссер Олег Сенцов привез домой 22 кг макулатуры, среди которых 15 исписанных тетрадей его наработок и письма. Об этом он заявил сегодня во время первой пресс-конференции после освобождения, передает корреспондент УНН.
“Во-первых я за 5 лет проехал разные тюрьмы где был разный распорядок и возможности. Всего в свободное время я читал, прочитал очень много книг. Переписывался с людьми, много работал. Я привез 22 кг макулатуры. Это письма — я не один не выбросил. Это книги и тетради — 15 штук и все они списаны”, — сказал Сенцов.
По его словам скоро пойдет в работу новый сценарий, который он выслал в начале этого года, а также две книги.
“Презентация книги „Маркетер“ будет 22 сентября этого года в издательстве Старого Льва во Львове, я тоже на ней буду. А другой, еще не оформлен роман, выйдет в следующем году”, — сказал Сенцов.
Напомним, освобожден из заключения украинский режиссер Олег Сенцов назвал два фактора которые повлияли на обмен пленными между Россией и Украиной.