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Сенцов розповів які фактори вплинули на обмін полоненими між РФ та Україною

Сенцов розповів які фактори вплинули на обмін полоненими між РФ та Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Звільнений з полону український режисер Олег Сенцов назвав два фактори які вплинули на обмін полоненими між Росією та Україною. Про це він заявив сьогодні під час першої пресконференції після звільнення, передає кореспондент УНН.

“Були звільнені і інші полонені за минулої адміністрації в Україні. Але там діалог зайшов у глухий кут. Зараз, із приходом нової влади, у Росії є шанс ці стосунки перезавантажити. Президент Зеленський теж робить крок назустріч. Я бачу, що він щиро хоче цей конфлікт вирішити на благо країни, без втрати інтересів. І це правильно”, — сказав Сенцов.

За його словами, 10 років переговорів краще, ніж 1 день війни. Але український режиссер не вірить, що Росія хоче миру.

“Те, що відбувається зараз почалося, як на мене, з кінця травня, коли Росія могла вийти з Ради Європи і вирішила залишатися. Плюс зміна адміністрації в Україні дає можливості почати новий діалог. Ці два фактори вплинули на те, що ми тут. Це не значить, що Росія готова відпустити Україну, віддати Крим, віддати Донбас. Ні, цього не буде, не чекайте”, — сказав Сенцов.

Нагадаємо, звільнений з російського ув’язнення український режисер Олег Сенцов ще не вирішив, чи хоче йти в політику, але бачить певну відповідальність перед народом і країною.

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