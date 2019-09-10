Сенцов: питання політичного життя для мене залишається відкритим
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Звільнений з російського ув'язнення український режисер Олег Сенцов ще не вирішив, чи хоче йти в політику, але бачить певну відповідальність перед народом і країною. Про це він заявив сьогодні під час першої пресконференції після звільнення, передає кореспондент УНН.
"Що стосується мого майбутнього життя, можливо політичного, для мене саме це питання залишається відкритим. Я сам для себе не те, щоб не вирішив, але питання ще відкрите", - сказав Сенцов.
За його словами, він взагалі не публічна та більш закрита людина. Але на цьому етапі життя вивело його на інший рівень, і він відчуває за це відповідальність.
"Я відчуваю якусь певну відповідальність за це перед своїм народом, країною. Тому буду робити все, що в моїх силах, для своєї країни", – сказав Сенцов.
Нагадаємо, Олег Сенцов поділився найближчими планами, до яких входять зйомки кіно і вирішення сімейних справ.