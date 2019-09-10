Сенцов: вопрос политической жизни для меня остается открытым
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Освобожденный из российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов еще не решил, хочет ли идти в политику, но видит определенную ответственность перед народом и страной. Об этом он заявил сегодня во время первой пресс-конференции после освобождения, передает корреспондент УНН.
"Что касается моей будущей жизни, возможно политической, для меня именно этот вопрос остается открытым. Я сам для себя не то, чтобы не решил, но вопрос еще открыт", - сказал Сенцов.
По его словам, он вообще не публичный и более закрытый человек. Но на данном этапе жизнь вывела его на другой уровень, и он чувствует за это ответственность.
"Я чувствую какую-то определенную ответственность за это перед своим народом, страной. Поэтому буду делать все, что в моих силах, для своей страны", - сказал Сенцов.
Напомним, Олег Сенцов поделился ближайшими планами, в которые входят съемки кино и решение семейных дел.