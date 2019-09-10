Сенцов про найближчі плани: знімати кіно і жити
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Звільнений з полону український режисер Олег Сенцов поділився найближчими планами, до яких входять зйомки кіно і вирішення сімейних справ. Про це він заявив сьогодні під час першої пресконференції після звільнення, передає кореспондент УНН.
“Я збираюся займатися двома найчудовішими речами на землі — знімати кіно і жити. Що стосується Криму — повернусь туди тільки на танках. Але не потрібно сприймати мої слова буквально”, — сказав Сенцов.
За його словами він збирається жити в Києві, до столиці вже переїхала і його донька.
“Мама з сином зараз приїхали нас провідати. Мама поки залишиться, а син з колишньою дружиною поїдуть до Криму. Спілкуємося, вирішуємо сімейні справи”, — сказав Сенцов.
Нагадаємо, звільнений з полону український режисер Олег Сенцов наперед вибачився у майбутніх відмовах від всіх публічних заходів.