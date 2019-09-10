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Сенцов наперед відмовився від публічних заходів та інтерв’ю

Сенцов наперед відмовився від публічних заходів та інтерв’ю

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Звільнений з полону український режисер Олег Сенцов наперед вибачився у майбутніх відмовах від всіх публічних заходів. Про це він заявив сьогодні під час першої пресконференції після звільнення, передає кореспондент УНН.

“Я не дуже люблю подібного роду заходи, інтерв’ю, передачі. Користуючись нагодою прошу вибачити мене у майбутніх відмовах від всіх заходів. Я буду брати участь в якихось інтерев’ю, але це буде вирішуватися особисто мною в окремому порядку. Вибачте ті, а це буде більшість, кому мені доведеться відмовити. Сподіваюся ви на мене не будете ображатися і говорити, що я невдячний”, — сказав Сенцов.

Нагадаємо, прокуратура Криму планує викликати для свідчень звільнених з полону українців режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка стосовно справи про їх викрадення весною 2014 року в окупованому Криму.

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