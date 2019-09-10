Сенцов рассказал какие факторы повлияли на обмен пленными между РФ и Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Освобожденный из плена украинский режиссер Олег Сенцов назвал два фактора которые повлияли на обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом он заявил сегодня во время первой пресс-конференции после освобождения, передает корреспондент УНН.
“Были освобождены и другие пленные при прошлой администрации в Украине. Но там диалог зашел в тупик. Сейчас, с приходом новой власти, у России есть шанс эти отношения перезагрузить. Президент Зеленский тоже делает шаг навстречу. Я вижу, что он искренне хочет этот конфликт решить на благо страны, без потери интересов. И это правильно”, — сказал Сенцов.
По его словам, 10 лет переговоров лучше, чем 1 день войны. Но украинский режиссер не верит, что Россия хочет мира.
“То, что происходит сейчас началось, по-моему, с конца мая, когда Россия могла выйти из Совета Европы и решила оставаться. Плюс смена администрации в Украине позволяет начать новый диалог. Эти два фактора повлияли на то, что мы здесь. Это не значит, что Россия готова отпустить Украину, отдать Крым, отдать Донбасс. Нет, этого не будет, не ждите”, — сказал Сенцов.
Напомним, освобожден от российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов еще не решил, хочет идти в политику, но видит определенную ответственность перед народом и страной.