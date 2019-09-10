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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104920 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118471 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110111 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116436 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 122963 просмотра

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Сенцов рассказал какие факторы повлияли на обмен пленными между РФ и Украиной

Сенцов рассказал какие факторы повлияли на обмен пленными между РФ и Украиной

Киев  •  УНН

 • 29721 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Освобожденный из плена украинский режиссер Олег Сенцов назвал два фактора которые повлияли на обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом он заявил сегодня во время первой пресс-конференции после освобождения, передает корреспондент УНН.

“Были освобождены и другие пленные при прошлой администрации в Украине. Но там диалог зашел в тупик. Сейчас, с приходом новой власти, у России есть шанс эти отношения перезагрузить. Президент Зеленский тоже делает шаг навстречу. Я вижу, что он искренне хочет этот конфликт решить на благо страны, без потери интересов. И это правильно”, — сказал Сенцов.

По его словам, 10 лет переговоров лучше, чем 1 день войны. Но украинский режиссер не верит, что Россия хочет мира.

“То, что происходит сейчас началось, по-моему, с конца мая, когда Россия могла выйти из Совета Европы и решила оставаться. Плюс смена администрации в Украине позволяет начать новый диалог. Эти два фактора повлияли на то, что мы здесь. Это не значит, что Россия готова отпустить Украину, отдать Крым, отдать Донбасс. Нет, этого не будет, не ждите”, — сказал Сенцов.

Напомним, освобожден от российского заключения украинский режиссер Олег Сенцов еще не решил, хочет идти в политику, но видит определенную ответственность перед народом и страной.

Украинские Национальные Новости

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