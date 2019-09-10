Сенцов назвав чотири фільми, які бачив за останні 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Звільнений з російської в’язниці український режисер Олег Сенцов за останні 5 років, які він провів у тюрмах Росії, бачив лише 4 фільми. Про це він заявив сьогодні під час першої пресконференції після звільнення, передає кореспондент УНН.
“На жаль, мені за ці 5 років була можливість мало дивитися кіно. За цей час я бачив всього 4 хороших фільми. Так вийшло, що в Ростові, перебуваючи в тюрмі ФСБ, був телевізор. Попри заборону вночі я включив телеканал ТНТ і з першого кадру зрозумів, що це фільм „Плем’я“ Мирослава Слабошпицького”, — сказав Сенцов.
Крім цього український режисер бачив “Левіафан” Андрія Звягінцева, “Лето” Кирила Серебреннікова та “Рай” Андрона Кончаловського.
Нагадаємо, звільнений з ув’язнення український режисер Олег Сенцов привіз додому 22 кг макулатури, серед яких 15 списаних зошитів його напрацювань та листи.