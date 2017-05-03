Сенсорное освещение появится на 29 пешеходных переходах в Киеве

"Сенсорное освещение поможет решить сразу две проблемы: улучшить освещение дорог и пешеходных переходов и повысить экономию электроэнергии. Ведь по победившему проекту, оно будет включаться датчиком движения и заряжаться с помощью солнечных батарей", - рассказал первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

Технология сенсорного освещения состоит в том, что столбы будут оснащены датчиками движения, которые будут реагировать на движение водителей и пешеходов. Фонари будут прекращать работу, когда участник дорожного движения покинет зону действия датчика. Экономия очевидна: новейшие технологии будут работать не в течение ночи, а лишь тогда, когда в этом будет необходимость. В дневное время такие фонари будут заряжаться солнечной энергией.

Автор проекта - киевлянин Владимир Басовская.

"Средства на этот проект уже выделены, а реализация произойдет в ближайшее время", - проинформировал Геннадий Плис.

Как сообщал УНН 25 апреля, наземный пешеходный переход заработал на Крещатике.