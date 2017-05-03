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Сенсорне освітлення з’явиться на 29 пішохідних переходах у Києві

Київ • УНН

 • 12463 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Незабаром у Києві з’явиться сенсорне освітлення 29 пішохідних переходів. Це передбачено проектом-переможцем Бюджету участі, фінал якого відбувся в січні 2017 року. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Сенсорне освітлення з’явиться на 29 пішохідних переходах у Києві

“Сенсорне освітлення допоможе вирішити відразу дві проблеми: покращити освітлення доріг і пішохідних переходів та підвищити економію електроенергії. Адже за проектом, який переміг, воно вмикатиметься датчиком руху та заряджатиметься за допомогою сонячних батарей”, – розповів перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

Технологія сенсорного освітлення полягає у тому, що стовпи будуть оснащені датчиками руху, які реагуватимуть на рух водіїв і пішоходів. Ліхтарі припинятимуть працювати, коли учасник дорожнього руху залишить зону дії датчика. Економія очевидна: новітні технології працюватимуть не впродовж ночі, а лише тоді, коли в цьому буде потреба. У денний час такі ліхтарі заряджатимуться сонячною енергією.

Автор проекту – киянин Володимир Басовський.  

"Кошти на цей проект уже виділені, а реалізація відбудеться найближчим часом", - проінформував Геннадій Пліс.

Як повідомляв УНН 25 квітня, наземний пішохідний перехід запрацював на Хрещатику.

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