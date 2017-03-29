Сенат США проголосовал за вступление Черногории в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Сенат США проголосовал за вступление Черногории в НАТО, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что 86 сенатор высказались "за" вступление страны в альянс, двое - "против". Решение сената будет направлен президенту на подпись.
Сейчас только Испания осталась единственной страной в альянсе с 28-ми членов, должен одобрить просьбу Черногории относительно официального членства.
Как сообщал УНН, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обратился к лидерам Сената США с призывом одобрить предложение о вступлении Черногории в НАТО.