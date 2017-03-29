Сенат США проголосував за вступ Чорногорії до НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сенат США проголосував за вступ Чорногорії до НАТО, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зазначається, що 86 сенатор висловилися “за” вступ країни в альянс, двоє — “проти”. Рішення сенату буде направлено президенту на підпис.
Наразі, лише Іспанія залишилася єдиною країною в альянсі з 28-ми членів, що має схвалити прохання Чорногорії щодо офіційного членства.
Як повідомляв УНН, державний секретар США Рекс Тіллерсон звернувся до лідерів Сенату США із закликом схвалити пропозицію про вступ Чорногорії до НАТО.