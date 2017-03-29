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Сенат США проголосував за вступ Чорногорії до НАТО

Сенат США проголосував за вступ Чорногорії до НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Сенат США проголосував за вступ Чорногорії до НАТО, передає УНН з посиланням на Reuters.

Зазначається, що 86 сенатор висловилися “за” вступ країни в альянс, двоє — “проти”. Рішення сенату буде направлено президенту на підпис.

Наразі, лише Іспанія залишилася єдиною країною в альянсі з 28-ми членів, що має схвалити прохання Чорногорії щодо офіційного членства.

Як повідомляв УНН, державний секретар США Рекс Тіллерсон звернувся до лідерів Сенату США із закликом схвалити пропозицію про вступ Чорногорії до НАТО.

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