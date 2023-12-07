Сенат США повторно внесет на голосование законопроект о чрезвычайной помощи Украине - Маркарова

Сенат США не поддержал в среду 7 декабря прекращение дебатов по законопроекту о пакете международной помощи, однако этот законопроект вынесут на повторное голосование в ближайшее время. Об этом этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, передает УНН.

Как мы и прогнозировали Сенат не поддержал прекращение дебатов по законопроекту о пакете международной помощи. .... При необходимых для принятия решения 60 голосах, за начало работы по законопроекту проголосовали 49 сенаторов (47 демократов и 2 независимых). Это не лишает возможности повторного внесения законопроекта на голосование в ближайшее время. - отметила Маркарова.

Детали

Маркарова также сообщила, что 7 декабря, во время голосования против прекращения дебатов по законопроекту о пакете международной помощи, обнародованный накануне, который включал Украину, Израиль, Тайвань и государства индо-тихоокеанского региона, проголосовали "за" 51 сенатор (49 республиканцев, 1 независимый (Б.Сандерс) и 1 демократ (лидер демократов Ч.Шумер, который голосовал последним, когда результат был понятен).

Украинский посол также подчеркнула, что Представители Республиканской партии заранее анонсировали отрицательное голосование по международной помощи. Они заранее предупредили Украину, что не могут поддержать законопроект, в котором не будет вопроса южной границы США/изменений в миграционной политике.

В то же время, на всех встречах с украинской стороной, сенаторы уверяли, что сегодняшнее голосование это не голоса против Украины. Внутриполитические события, происходящие в Конгрессе США, не будут иметь влияния на продолжение поддержки нашего государства, которая будет продолжена благодаря двухпартийной поддержке.

Поэтому мы продолжаем активную работу с нашими коллегами и на основе очень продуктивных встреч на днях, надеемся что еще до Рождества Конгресс поддержит согласованный пакет, в котором будет оборонная, бюджетная, гуманитарная и энергетическая помощь для Украины на 2024 год. - резюмировала Маркарова.

Напомним

В Сенате США в среду заблокировали законопроект о чрезвычайных расходах о предоставлении миллиардов долларов помощи по безопасности Украине и Израилю, поскольку республиканцы настаивали на своих требованиях по усилению мер контроля за иммиграцией на границе США с Мексикой.