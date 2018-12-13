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Сенат США возложил ответственность за убийство Хашогджи на саудовского принца

Киев • УНН

 • 7667 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сенат Конгресса США в четверг принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогджи на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом сообщило агентство Reuters, передает УНН.

Сенат США возложил ответственность за убийство Хашогджи на саудовского принца

По его данным, резолюция была принята единогласно. В ней также содержится призыв к властям Саудовской Аравии привлечь к ответственности всех причастных к смерти журналиста.

Хашогджи, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.

Резолюции Конгресса носят сугубо декларативный характер, их положения необязательны к выполнению.

Напоминаем, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с бизнесменами выразил опасения, что не сможет найти инвесторов для реализации проекта строительства нового мегаполиса Neom на побережье Красного моря в Саудовской Аравии, инвестиционный потенциал которого оценивается в более чем 500 млрд долларов.

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