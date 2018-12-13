Сенат США поклав відповідальність за вбивство Хашоґджі на саудівського принца
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Сенат Конгресу США в четвер прийняв резолюцію, в якій поклав відповідальність за вбивство журналіста Джамаля Хашоґджі на наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Про це повідомило агентство Reuters, передає УНН.
За його даними, резолюція була прийнята одноголосно. У ній також міститься заклик до влади Саудівської Аравії притягнути до відповідальності всіх причетних до смерті журналіста.
Хашоґджі, відомий критичними статтями про політику Ер-Ріяда, зник при відвідуванні генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня. 20 жовтня саудівська влада повідомила, що він був убитий в будівлі дипмісії в результаті конфлікту. Світова спільнота різко засудила цей злочин, закликавши Ер-Ріяд провести прозоре розслідування.
Резолюції Конгресу носять суто декларативний характер, їх положення необов’язкові до виконання.
Нагадуємо, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на зустрічі з бізнесменами висловив побоювання, що не зможе знайти інвесторів для реалізації проекту будівництва нового мегаполісу Neom на узбережжі Червоного моря в Саудівській Аравії, інвестиційний потенціал якого оцінюється в більш ніж 500 млрд доларів.