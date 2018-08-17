Сенат Чехии поддержал запрет производства и продажи одноразовых пластмассовых товаров

Отмечается, что запрет будет касаться только того товара из пластмассы, который можно заменить продукцией из других материалов, доступных по цене. Для вступления в силу этот закон должен подписать президент страны.

Издание отмечает, что политика запрета пластмассовых товаров поддерживает Европейская комиссия, которая, например, планирует запретить производство одноразовой посуды, снизить общий объем использования пластиковой продуктовой упаковки, а также обеспечить сбор 90% одноразовых пластмассовых бутылок.

Напомним, пластиковые отходы наносят непоправимый вред окружающей среде, в частности — здоровью птиц. Об этом заявил член правления Латвийского фонда птиц Карлис Миллерс.