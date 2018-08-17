Сенат Чехії підтримав заборону виробництва та продажу одноразових пластмасових товарів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Верхня палата парламенту Чехії підтримала введення в країні заборони на виробництво та продаж одноразового товару з пластмаси. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Прага”.
Зазначається, що заборона буде стосуватися лише того товару з пластмаси, який можна замінити продукцією з інших матеріалів, доступних за ціною. Для набуття чинності цей закон має підписати президент країни.
Видання наголошує, що політику заборони пластмасових товарів підтримує Європейська комісія, яка, наприклад, планує заборонити виробництво одноразового посуду, знизити загальний об’єм використання пластикової продуктової упаковки, а також забезпечити збір 90% одноразових пластмасових пляшок.
Нагадаємо, пластикові відходи завдають непоправної шкоди навколишньому середовищу, зокрема — здоров’ю птахів. Про це заявив член правління Латвійського фонду птахів Карліс Міллерс.