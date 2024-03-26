Семьям подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холл" следователи рф устроили допрос на территории Таджикистана

Во вторник, в Таджикистане, российские следователи допросили семьи 4 мужчин, которые были обвинены в совершении смертельного нападения на концертный зал вблизи москвы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Источники Reuters сообщили, что семьи были привезены таджикскими силовиками из городов Вахдат и Гиссар, а также из района Рудаки в столицу Душанбе. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон лично руководил расследованием.

В своем первом публичном комментарии относительно пятничного нападения, Рахмон назвал его "бессмысленным и ужасным событием" и призвал таджиков защищать своих детей от негативного влияния.

Четырем мужчинам таджикского происхождения была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по обвинению в терроризме по подозрению в причастности к нападению.

Трем другим лицам, также таджикского происхождения, была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в соучастии.

Напомним,

Трое граждан россии, двое из которых имеют гражданство рф, были арестованы, как подозреваемые по делу о нападении на "Крокус Сити Холл" за оказание помощи нападавшим.