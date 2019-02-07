Семилетний мальчик умер, играя в сене
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В одном из сел Одесской области семилетний мальчик, играя, запутался в цепях и умер от удушения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
"Правоохранители установили, что мальчик играл на стоге сена во дворе своего дома и запутался в цепях, висевших на опорах сенохранилища. Его нашел старший брат, который в это время возился по хозяйству. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка от удушения", - говорится в сообщении.
В полиции уточнили, что семья благополучная, в поле зрения правоохранительных органов не попадала.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".
"Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти. Ведется следствие", - добавили в полиции.
Напомним, в детском саду во время детской драки кто-то из участников вонзил трехлетней девочке карандаш вблизи глаза.