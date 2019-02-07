Семирічний хлопчик помер, граючись у сіні

"Правоохоронці встановили, що хлопчик грався на копиці сіна у дворі свого будинку та заплутався в ланцюгах, що висіли на опорах сіносховища. Його знайшов старший брат, який у цей час порався по господарству. Лікарі, які прибули за викликом, констатували смерть дитини від удушення", - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що родина благополучна, у поле зору правоохоронних органів не потрапляла.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".

"Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Триває слідство", - додали в поліції.

Нагадаємо, у дитсадку під час дитячої бійки, хтось з учасників встромив трирічній дівчинці олівець поблизу ока.