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Семирічний хлопчик помер, граючись у сіні

Семирічний хлопчик помер, граючись у сіні

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. В одному з сіл Одеської області семирічний хлопчик, граючись, заплутався у ланцюгах і помер від удушення. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.

"Правоохоронці встановили, що хлопчик грався на копиці сіна у дворі свого будинку та заплутався в ланцюгах, що висіли на опорах сіносховища. Його знайшов старший брат, який у цей час порався по господарству. Лікарі, які прибули за викликом, констатували смерть дитини від удушення", - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що родина благополучна, у поле зору правоохоронних органів не потрапляла.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок".

"Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Триває слідство", - додали в поліції.

Нагадаємо, у дитсадку під час дитячої бійки, хтось з учасників встромив трирічній дівчинці олівець поблизу ока.

Українські Національні Новини

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