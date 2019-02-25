Семи военным РФ сообщено о подозрении за инцидент на Азове

"Под процессуальным руководством Военной прокуратуры Южного региона Украины и при оперативном сопровождении 7 управления ГУ ВКР ОКР СБ Украины, следователями УСБУ в Одесской области, 16 февраля 2019 года, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины, семи военнослужащим Российской Федерации, причастным к захвату трех украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года", - сообщила Сарган в Facebook.

В частности, по ее словам, речь идет о генерал-полковнике Дворникове А.В. - командующем войсками Южного военного округа РФ, вице-адмирале Моисееве А.А. - командующем Черноморского флота РФ, а также пяти военнослужащих-пограничниках Пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым.

Напомним, в декабре 2018 года Украина направила подозрения российским генералам за нападение на моряков.

Как сообщал УНН, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.