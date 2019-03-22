Селу в Черниговской области вернули недвижимости на более чем 32 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Черниговской области суд вернул сельскому совету недвижимость стоимостью 32,4 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.
Суд установил, что на территории Мохнатинского сельского совета Черниговской области находятся объекты недвижимости: зерносклад, старая мастерская, кузница, пункт технического обслуживания, склад запчастей, баня, амбулатория, которыми в течение значительного времени никто не пользуется и фактически явлюется бесхозными. По оценке эксперта их стоимость составляет 32,4 млн грн.
Отмечается, что в Реестре государственного имущества области указанные объекты не учитываются. Поэтому Черниговский районный суд удовлетворил заявление местной прокуратуры и передал бесхозную недвижимость в коммунальную собственность.
Как сообщал УНН, в Херсоской области государству вернули предприятия стоимостью 43 млн грн.