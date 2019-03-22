Селу на Чернігівщині повернули нерухомості на понад 32 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Чернігівській області суд повернув сільській раді нерухомості вартістю 32,4 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Чернігівської області.
Суд встановив, що на території Мохнатинської сільської ради Чернігівської області знаходяться об'єкти нерухомості: зерносклад, стара майстерня, кузня, пункт технічного обслуговування, склад запчастин, лазня, амбулаторія, якими протягом значного часу ніхто не користується та фактично є безхазяйними. За оцінкою експерта їхня вартість складає 32,4 млн грн.
Зазначається, що у Реєстрі державного майна області вказані об’єкти не обліковуються. Тому Чернігівський районний суд задовольнив заяву місцевої прокуратури і передав безхазяйну нерухомість у комунальну власність.
Як повідомляв УНН, на Херсонщині державі повернули підприємства вартістю 43 млн грн.