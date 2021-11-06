Сексуальное надругательство над трупами: в Англии в полицию обратилось около 80 человек с жалобами на некрофила-убийцу

Детали

67-Летний Фуллер признал себя виновным в убийстве 25-летней Венди Нелл и 20-летней Кэролайн Пирс и в двух отдельных нападениях в Танбридж-Уэллсе в 1987 году. Электрик и инженер по техническому обслуживанию также признался в сексуальном надругательстве над трупами, многие из которых он снимал на видео, но детективы считают, что за три десятилетия, которые он проработал в больницах, их могло быть сотни. После его признания полиция Кента попросила людей связаться с ним, если у них есть информация о деле под кодовым названием Операция “Сендпайпер”.

В полиции заявили: "команда операции" Сэндпайпер " работает над выявлением любых жертв, и сотрудники-специалисты свяжутся с семьями, которые могут быть непосредственно связаны этим случаем.

В заявлении, опубликованном сегодня, говорится: “специалисты уже связались с семьями всех обнаруженных жертв и оказывают им поддержку. По состоянию на сегодняшнее утро в Контактный центр поступило около 80 звонков от представителей общественности”.

Фуллеру грозит пожизненное заключение, но так как он убил двух жертв, совершил сексуальное надругательство и пытался скрыть свои преступления, он может быть заключен в тюрьму на всю жизнь без шансов на условно-досрочное освобождение.

Напомним

В Англии электричество обвиняют в двойном убийстве и сексуальном надругательстве над трупами в моргах.