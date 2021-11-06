Сексуальное надругательство над трупами: в Англии в полицию обратилось около 80 человек с жалобами на некрофила-убийцу

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 23174 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 48123 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 72888 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 225028 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 129022 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 397375 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 315592 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214697 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244755 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255451 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2м/с
60%
Популярные новости

Трамп продлил работу TikTok еще на 75 дней

4 апреля, 18:25 • 7132 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

4 апреля, 18:40 • 11325 просмотра

Удар по Кривому Рогу: уже 16 погибших, среди них 6 детей, более 40 раненых

4 апреля, 19:01 • 9248 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 9570 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 14928 просмотра
публикации

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 1362 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 137462 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 225030 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 397377 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 258312 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Скотт Бессент

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 9592 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 20579 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 49136 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 74103 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 59075 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Сексуальное надругательство над трупами: в Англии в полицию обратилось около 80 человек с жалобами на некрофила-убийцу

Киев • УНН

 • 31664 просмотра

КИЕВ 6 ноября. УНН. Около 80 представителей общественности обратились по телефону доверия к полиции в связи с делом об убийстве и сексуальном насилии, которое совершил элекритик из Англии Дэвид Фуллер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Сексуальное надругательство над трупами: в Англии в полицию обратилось около 80 человек с жалобами на некрофила-убийцу

Детали

67-Летний Фуллер признал себя виновным в убийстве 25-летней Венди Нелл и 20-летней Кэролайн Пирс и в двух отдельных нападениях в Танбридж-Уэллсе в 1987 году. Электрик и инженер по техническому обслуживанию также признался в сексуальном надругательстве над трупами, многие из которых он снимал на видео, но детективы считают, что за три десятилетия, которые он проработал в больницах, их могло быть сотни. После его признания полиция Кента попросила людей связаться с ним, если у них есть информация о деле под кодовым названием Операция “Сендпайпер”.

В полиции заявили: "команда операции" Сэндпайпер " работает над выявлением любых жертв, и сотрудники-специалисты свяжутся с семьями, которые могут быть непосредственно связаны этим случаем.

В заявлении, опубликованном сегодня, говорится: “специалисты уже связались с семьями всех обнаруженных жертв и оказывают им поддержку. По состоянию на сегодняшнее утро в Контактный центр поступило около 80 звонков от представителей общественности”.

Фуллеру грозит пожизненное заключение, но так как он убил двух жертв, совершил сексуальное надругательство и пытался скрыть свои преступления, он может быть заключен в тюрьму на всю жизнь без шансов на условно-досрочное освобождение.

Напомним

В Англии электричество обвиняют в двойном убийстве и сексуальном надругательстве над трупами в моргах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,633.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,810.06