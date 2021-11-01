У Англії електрика звинувачують у подвійному вбивстві та сексуальній нарузі над трупами в моргах

Деталі

Йдеться про вбивство двох жінок Венді Нелл і Керолайн Пірс в 1987 році. Також повідомляється, що електрик, скоював сексуальні насильства в моргах лікарень, в яких він працював. Обидві жінки були знайдені оголеними, їх було вдарено по голові та задушено. Відомо, що після смерті була звершена сексуальна наруга над тілами. 67-річний Фуллер визнає, що вбив жінок, але разом з тим стверджує, що в той час він страждав “ненормальністю розуму”.

Відкриваючи судовий розгляд, прокурор і Королівський адвокат Дункан Аткінсон, заявив, що Фуллер “виявляв особливий інтерес до сексуального насильства над мертвими жінками”.

За словами присяжних, обвинувачений піддавав сексуальному насильству трупи в моргах лікарень Кента і Сассекса і лікарні Танбридж-Уеллс, де раніше працював.

Після його арешту в грудні поліція виявила жорсткі диски та зображення, заховані в його будинку, які показали, що протягом “тривалого періоду він використовував свій доступ до моргу”.

Прокурор сказав: “Явний сексуальний інтерес обвинуваченого до такої дивної і вкрай відразливої діяльності забезпечує унікальний і жахливий зв’язок між ним і поводженням з тілами вбитих і, отже, зі смертю Венді і Керолайн”.

Фуллер мав попередні судимості за крадіжки, і звинувачення передбачило, що він використовував ці навички, аби отримати доступ до будинків 25-річної Нелл і 20-річної Пірс.

Відомо, що окрім трагічної смерті жінок більше нічого не пов’язувало між собою. Нелл була знайдена мертвою в своїй квартирі в Танбрідж-Уеллсі в червні 1987 року, до того, як Пірс була вбита в тому ж місті в листопаді того ж року. Сусіди розповіли, що чули крики з квартири Пірс в ніч її смерті. Її оголене тіло було пізніше виявлено в заповненій водою дамбі в Сент-Мері-ін-зе-Марш, недалеко від Нью-Ромні в графстві Кент, в грудні 1987 року.

Тест ДНК підтвердив причетність Фуллера до смерті обох жертв.

Спочатку чоловік заперечував вбивство, але, дізнавшись про докази ДНК, змінив свою заяву на заяву про зменшення відповідальності, як повідомили присяжним.

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