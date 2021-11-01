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В Англии электрика обвиняют в двойном убийстве и сексуальном надругательстве над трупами в моргах

Киев • УНН

 • 25330 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Дэвид Фуллер предстает перед судом в Мейдстоуне в Кенте по обвинению в убийстве двух женщин и надругательстве над трупами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

В Англии электрика обвиняют в двойном убийстве и сексуальном надругательстве над трупами в моргах

Детали

Речь идет об убийстве двух женщин — Венди Нелл и Кэролайн Пирс — в 1987 году. Также сообщается, что электрик, совершал сексуальные насилия в моргах больниц, в которых он работал. Обе женщины были найдены обнаженными, их было ударено по голове и задушено. Известно, что после смерти было совершено сексуальное надругательство над телами. 67-Летний Фуллер признает, что убил женщин, но вместе с тем утверждает, что в то время он страдал “ненормальным ума”.

Открывая судебное разбирательство, прокурор и королевский адвокат Дункан Аткинсон, заявил, что Фуллер “проявлял особый интерес к сексуальному насилию над мертвыми женщинами”.

По словам присяжных, обвиняемый подвергал сексуальному насилию трупы в моргах больниц Кента и Сассекса и больницы Танбридж-Уэллс, где раньше работал.

После его ареста в декабре полиция обнаружила жесткие диски и изображения, спрятанные в его доме, которые показали, что в течение “длительного периода он использовал свой доступ к моргу”.

Прокурор сказал: “Явный сексуальный интерес обвиняемого к такой странной и крайне отвратительной деятельности показывает уникальную и ужасную связь между ним и обращением с телами убитых и, следовательно, со смертью Венди и Кэролайн”.

Фуллер имел предыдущие судимости за воровство, и обвинения предсказало, что он использовал эти навыки, чтобы получить доступ к домам 25-летней Нелл и 20-летней Пирс.

Известно, что кроме трагической смерти женщин больше ничего не связывало между собой. Нелл была найдена мертвой в своей квартире в Танбридж-Уэллсе в июне 1987 года, до того, как Пирс была убита в том же городе в ноябре того же года. Соседи рассказали, что слышали крики из квартиры Пирс в ночь ее смерти. Ее обнаженное тело было позже обнаружено в заполненной водой дамбе в Сент-Мэри-ин-зе-Марш, недалеко от Нью-Ромни в графстве Кент, в декабре 1987 года.

Тест ДНК подтвердил причастие Фуллера к смерти обеих жертв.

Сначала мужчина отрицал убийство, но, узнав о доказательствах ДНК, изменил свое заявление на заявление об уменьшении ответственности, как сообщили присяжным.

Напомним

Правоохранители разоблачили жителя Мангуша Донецкой области в покушении на двойное убийство, по данным полиции, 60-летний мужчина облил топливом двух соседок, поджег их и убежал.

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