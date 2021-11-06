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Сексуальна наруга над трупами: у Англії до поліції звернулося близько 80 людей зі скаргами на некрофіла-вбивцю

Київ • УНН

 • 31664 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Близько 80 представників громадськості звернулися по телефону довіри до поліції у зв'язку зі справою про вбивство і сексуальне насильство, яке вчинив елекритик із Англії Девід Фуллер. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Сексуальна наруга над трупами: у Англії до поліції звернулося близько 80 людей зі скаргами на некрофіла-вбивцю

Деталі

67-річний Фуллер визнав себе винним у вбивстві 25-річної Венді Нелл і 20-річної Керолайн Пірс та в двох окремих нападах у Танбридж-Уеллсі в 1987 році. Електрик і інженер з технічного обслуговування також зізнався в сексуальній нарузі над трупами, багато з яких він знімав на відео, але детективи вважають, що за три десятиліття, які він пропрацював в лікарнях, їх могло бути сотні. Після його визнання поліція Кента попросила людей зв’язатися з ним, якщо у них є інформація про справу під кодовою назвою Операція “Сендпайпер”.

У поліції заявили: “команда операції „Сендпайпер“ працює над виявленням будь-яких жертв, і співробітники-фахівці зв’яжуться з сім’ями, які можуть бути безпосередньо пов’язані цим випадком.”

У заяві, опублікованій сьогодні, говориться: “фахівці вже зв’язалися з сім’ями всіх виявлених жертв і надають їм підтримку. Станом на сьогоднішній ранок до Контактного центру надійшло близько 80 дзвінків від представників громадськості”.

Фуллеру загрожує довічне ув’язнення, але оскільки він вбив двох жертв, вчинив сексуальну наругу і намагався приховати свої злочини, він може бути поміщений у в’язницю на все життя без шансів на умовно-дострокове звільнення.

Нагадаємо

У Англії електрика звинувачують у подвійному вбивстві та сексуальній нарузі над трупами в моргах.

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