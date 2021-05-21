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Секс-насилие над маленькими детьми на "частных уроках": паре из Одесской области грозит пожизненное

Киев • УНН

 • 100928 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В Одесской области разоблачили супружескую пару в сексуальном насилии над малолетними детьми во время частных уроков, которые жена предоставляла как "психолог - логопед". По данным следствия, детям обещали сладости и методами психологического воздействия заставляли не говорить родителям. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и полиции Одесской области, передает УНН.

Секс-насилие над маленькими детьми на "частных уроках": паре из Одесской области грозит пожизненное

Цитата:

"... собрано достаточно доказательств и сообщено о подозрении семейной паре в сексуальном насилии в отношении малолетних, совершенном группой лиц, повторно (ч. 6 ст. 153 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Детали

В ходе расследования правоохранителями, как сообщается, установлено, что в течение нескольких лет 53-летняя женщина, имея педагогическое образование, по месту своего проживания занималась подготовкой детей к школе. Индивидуальные частные уроки "психолога-логопеда" продолжительностью час, дважды в неделю, предоставлялись малышам в возрасте от 3 до 10 лет.

Этим, как отмечается, воспользовался ее муж. "57-летний мужчина, вступил в преступный сговор со своей женой, которая обладая соответствующими педагогическими навыками в общении с детьми и специальными знаниями в области детской психологии, создала своему мужу приемлемые условия для совершения преступления, тем самым лишив пострадавших возможности избежать сексуального насилия", - отметили в прокуратуре.

По данным прокуратуры, женщина среди детей, посещающих уроки, определяла тех, кого можно было "с помощью психологического воздействия склонять к участию в действиях сексуального характера и не допустить дальнейшего разглашения ими информации о происходящих событиях". "Таким образом, с мая по июль 2020 года подозреваемый неоднократно совершал в отношении 4-летнего мальчика и 3-летней девочки сексуальное насилие", - отметили в прокуратуре.

В свою очередь, подозреваемая, наблюдая за этим, "объясняла детям, что это "игра", где они должны принимать активное участие и вести себя хорошо, выполнять приказы мужа, а за хорошее поведение они получат сладости".

"Кроме того, малышам объясняли, что взрослым не нужно рассказывать о так называемых "играх", мотивируя это тем, что это их общая тайна, о которой никто не должен знать", - рассказали в прокуратуре.

Свои "развлечения" злоумышленник снимал на мобильный телефон, добавили в областной полиции.

Во время проведения обыска по месту жительства фигурантов сотрудники полиции изъяли компьютерную технику, носители информации и мобильные телефоны.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

"За это преступление Законом предусмотрено пожизненное лишение свободы", - отметили в прокуратуре.

Дополнение

Согласно отчету Нацполиции, в 2020 году в среднем каждые 3 часа происходило одно преступление против ребенка. В прошлом году полицией зарегистрировано в общей сложности почти 3400 преступлений, совершенных в отношении детей, из которых 2200 раскрыты и направлены в суд. Количество преступлений против детей в прошлом году сократилась на 16%, по сравнению с 2019 годом.

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