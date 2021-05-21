Секс-насильство над малими дітьми на "приватних уроках": парі з Одещини загрожує довічне

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“... зібрано достатньо доказів та повідомлено про підозру сімейній парі у сексуальному насильстві щодо малолітніх, вчиненому групою осіб, повторно (ч. 6 ст. 153 КК України)”, — повідомили у прокуратурі.

Деталі

Під час розслідування правоохоронцями, як зазначається, з’ясовано, що протягом декількох років 53-річна жінка, маючи педагогічну освіту, за місцем свого мешкання займалась підготовкою дітей до школи. Індивідуальні приватні уроки “психолога-логопеда” тривалістю година, двічі на тиждень, надавались малечі віком від 3 до 10 років.

Цим, як зазначається, скористався її чоловік. "57-річний чоловік, вступив у злочинну змову зі своєю дружиною, яка володіючи відповідними педагогічними навичками у спілкуванні з дітьми та спеціальними знаннями у галузі дитячої психології, створила своєму чоловіку прийнятні умови для скоєння злочину, тим самим позбавивши потерпілих можливості уникнути сексуального насилля", - зазначили у прокуратурі.

За даними прокуратури, жінка серед дітей, які відвідують уроки, визначала тих, кого можна було "за допомогою психологічного впливу схиляти до участі у діях сексуального характеру та не допустити подальшого розголошення ними інформації про події, що відбуваються". "Таким чином, з травня по липень 2020 року підозрюваний неодноразово вчиняв стосовно 4-річного хлопчика та 3-річної дівчинки сексуальне насильство", - відзначили у прокуратурі.

В свою чергу, підозрювана, спостерігаючи за цим, "пояснювала дітям, що це “гра”, де вони мають брати активну участь та поводити себе добре, виконувати накази її чоловіка, а за гарну поведінку вони отримають солодощі".

"Окрім того, малечі пояснювали, що дорослим не потрібно розповідати про так звані “ігри”, мотивуючи це тим, що це їх спільна таємниця, про яку ніхто не повинен знати", - розповіли у прокуратурі.

Свої "розваги" зловмисник знімав на мобільний телефон, додали в обласній поліції.

Під час проведення обшуку за місцем мешкання фігурантів працівники поліції вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації та мобільні телефони.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"За цей злочин Законом передбачено довічне позбавлення волі", - наголосили у прокуратурі.

Доповнення

Згідно зі звітом Нацполіції, у 2020 році у середньому кожні три години стававс один злочин проти дитини. Минулого року поліцією зареєстровано загалом майже 3400 злочинів, скоєних стосовно дітей, з яких 2200 розкриті та направлені до суду. Кількість злочинів проти дітей торік скоротилася на 16%, у порівнянні з 2019 роком.