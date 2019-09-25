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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 61970 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111724 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103553 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110520 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 119797 просмотра

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Секретарь СНБО проверил строительство моста под Станицей Луганской

Секретарь СНБО проверил строительство моста под Станицей Луганской

Киев  •  УНН

 • 17146 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк посетил зону проведения ООС. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СНБО.

Как указано, Данилюк "заслушал информацию о ситуации на участках разведения войск, обсудил неотложные вопросы подготовки военных частей к зимнему периоду и планы по усилению обороноспособности нашего государства".

Секретарь СНБО, как отмечается, посетил Станицу Луганскую, где ознакомился с ходом строительства нового моста и работой КПВВ "Станица Луганская". С председателем райгосадминистрации Юрием Золкиным обсудили условия пересечения и работу служб, задействованных в контроле перехода линии разграничения.

"Ежедневно более 10 тысяч человек переходят этот мост, рискуя собственным здоровьем и жизнью. Восстановление моста должно произойти в кратчайшие сроки", - подчеркнул Данилюк.

Также секретарь СНБО Украины посетил поселок Золотое.

Напомним, в СЦКК отметили, что в Станице Луганской начали строить временный обходной мост.

Украинские Национальные Новости

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