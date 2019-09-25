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Секретар РНБО перевірив будівництво мосту під Станицею Луганською

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Данилюк відвідав зону проведення ООС. Про це УНН повідомили у пресслужбі РНБО.

Як вказано, Данилюк "заслухав інформацію щодо ситуації на ділянках розведення військ, обговорив нагальні питання підготовки військових частин до зимового періоду та плани щодо посилення обороноздатності нашої держави".

Секретар РНБО, як зазначається, відвідав Станицю Луганську, де ознайомився з перебігом будівництва нового мосту і роботою КПВВ "Станиця Луганська". З головою райдержадміністрації Юрієм Золкіним обговорили умови перетину та роботу служб, що задіяні в контролі переходу лінії розмежування.

"Щодня понад 10 тисяч осіб переходять цей міст, ризикуючи власним здоров’ям і життям. Відновлення мосту має відбутися у найкоротші терміни", - наголосив Данилюк.

Також секретар РНБО України відвідав селище Золоте.

Нагадаємо, у СЦКК зазначили, що у Станиці Луганській почали будувати тимчасовий обхідний міст.

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