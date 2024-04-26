Сейм Литвы продлил ограничения для россиян и белорусов еще на год

Сейм Литвы на год - до 2 мая 2025 года - продлил санкции против граждан россии и беларуси. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Самым значительным нововведением стал запрет на ввоз в Литву сельскохозяйственной продукции и кормов российского или белорусского происхождения, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что конкретный список запрещенных продуктов и кормов будет утвержден правительством. За продление действия закона о санкциях проголосовали 109 депутатов Сейма, двое выступили против, восемь воздержались.

Согласно принятому в прошлом году и продленному в этом году закону, связанному с войной в Украине, россияне и белорусы ограничены в возможности получения литовских виз и электронного статуса резидента, еще больше усложняется возможность российских граждан приезжать в Литву и покупать недвижимость, а также их заявления на получение вида на жительство в Литве временно не принимаются.

На заседании парламента не рассматривалось предложение ограничить поездки россиян и белорусов на родину, поскольку для этого не хватило голосов.

Напомним

18 апреля литовский комитет по национальной безопасности и обороне одобрил предложение ограничить поездки российских и белорусских граждан на родину до одного раза в три месяца, иначе они рискуют потерять вид на жительство.