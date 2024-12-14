Сегодня на фронте погиб летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил

На фронте погиб украинский летчик 299 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ. Об этом сообщили в Воздушных силах, передает УНН.

"Сегодня не вернулся с боевого задания молодой украинский пилот - летчик 299-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, который бил оккупанта на самых горячих направлениях фронта", - говорится в сообщении. Военные отметили, что пилоты тактической авиации Воздушных Сил работают на пределе возможностей, используя все имеющиеся средства поражения иностранного производства.

"Летчики наносят удары в условиях активного противодействия врага, для качественного выполнения задачи им постоянно приходится входить в зону действия вражеской ПВО, выдерживать высокие перегрузки во время опасных миссий... Война продолжается, поддерживайте войско, уважайте тех, кто отдал самое дорогое за будущее наших детей! Наша Свобода и Независимость дается нам дорогой ценой. Нам нужно достаточно средств и оружия и больше решимости от наших партнеров, для достижения справедливого мира в Украине! Мы обязательно отомстим за каждого украинца, чье сердце перестало биться из-за бессмысленной захватнической войны России...", - говорится в заметке ПС ВСУ.