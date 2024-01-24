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Сегодня День Службы внешней разведки Украины

Сегодня День Службы внешней разведки Украины

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 05:03  •  17266 просмотра

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В октябре 2004 года на базе Департамента разведки и разведывательных подразделений региональных органов Службы безопасности была создана Служба внешней разведки Украины.

Сегодня, 24 января, отмечается День Службы внешней разведки Украины. Событие было введено указом президента в 2018 году, пишет УНН.

История и современность

Первая попытка создать в Украине полноценное подразделение внешней разведки была осуществлена Директорией УНР. Подразделение было создано именно 24 января 1919 года.

Однако, из-за поражения в борьбе за независимое украинское государство подразделение прекратило свое существование.

В октябре 2004 года по инициативе тогдашнего президента Леонида Кучмы на базе Департамента разведки и разведывательных подразделений региональных органов Службы безопасности  была создана Служба внешней разведки Украины как специальный государственный орган, осуществляющий разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.

Первым руководителем СВР стал 32-летний Олег Синянский. Сейчас службу возглавляет генерал-майор Александр Литвиненко.

В феврале 2019 года была утверждена новая символика Службы внешней разведки.

17 сентября 2020 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О разведке". Впервые на законодательном уровне создано разведывательное сообщество, круг субъектов, деятельность которых непосредственно или опосредованно касается защиты государственных интересов Украины от внешних угроз. Определены роль и место отдельных субъектов этого сообщества при выполнении задач по обеспечению внешней безопасности Украины, а также принципы их взаимодействия между собой.

На СВР Украины возлагаются следующие основные задачи:

- Добыча, аналитическая обработка и предоставление руководителям высших органов государственной власти разведывательной информации;

- Принятие мер противодействия внешним угрозам национальной безопасности Украины;

 - Участие в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, незаконной торговлей оружием и технологией его изготовления, незаконной миграцией.

Напомним,

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