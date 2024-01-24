Сьогодні День Служби зовнішньої розвідки України
Київ • УНН
У жовтні 2004 року на базі Департаменту розвідки та розвідувальних підрозділів регіональних органів Служби безпеки була створена Служба зовнішньої розвідки України.
Сьогодні, 24 січня, відзначається День Служби зовнішньої розвідки України. Подія була запроваджена указом президента у 2018 році, пише УНН.
Історія та сучасність
Перша спроба створити в Україні повноцінний підрозділ зовнішньої розвідки була здійснена Директорією УНР. Підрозділ був створений саме 24 січня 1919 року.
Однак, через поразку у боротьбі на незалежну українську державу підрозділ припинив своєї існування.
У жовтні 2004 року за ініціативи тодішнього президента Леоніда Кучми на базі Департаменту розвідки та розвідувальних підрозділів регіональних органів Служби безпеки була створена Служба зовнішньої розвідки України як спеціальний державний орган, що здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах.
Першим керівником СЗР став 32-річний Олег Синянський. Нині службу очолює генерал-майор Олександр Литвиненко.
У лютому 2019 року була затверджена нова символіка Служби зовнішньої розвідки.
17 вересня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про розвідку". Уперше на законодавчому рівні створено розвідувальне співтовариство, коло суб’єктів, діяльність яких безпосередньо або опосередковано стосується захисту державних інтересів України від зовнішніх загроз. Визначено роль та місце окремих суб’єктів цього співтовариства під час виконання завдань із забезпечення зовнішньої безпеки України, а також засад їхньої взаємодії між собою.
На СЗР України покладаються такі основні завдання:
– Добування, аналітичне опрацювання та надання керівникам вищих органів державної влади розвідувальної інформації;
– Вжиття заходів протидії зовнішнім загрозам національній безпеці України;
– Участь у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю, тероризмом, незаконним обігом наркотичних засобів, незаконною торгівлею зброєю і технологією її виготовлення, незаконною міграцією.
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