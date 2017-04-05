Ежегодно в Европе происходит 128 тыс. самоубийств - ВОЗ

"Всемирный день здоровья 2017 посвящен проблеме депрессии - второго по распространенности фактора, который приводит к нетрудоспособности или потери здоровья, и главной причине 128 тыс. самоубийств, которые происходят в Европейском регионе ВОЗ ежегодно", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что число людей с депрессивными расстройствами в Европейском регионе составляет 40 млн.

Сообщается, что по данным недавно опубликованных глобальных оценок здоровья по состоянию на 2015 год, показатели распространенности этих расстройств на уровне стран колеблются в диапазоне от 3,8% до 6,3% от общей численности населения.

Как сообщал УНН, ученые доказали, что галлюциногенные грибы помогают онкобольным побороть депрессию .