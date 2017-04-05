Ежегодно в Европе происходит 128 тыс. самоубийств - ВОЗ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67673 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108649 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166573 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122200 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120012 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114340 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105445 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107327 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103781 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157549 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ежегодно в Европе происходит 128 тыс. самоубийств - ВОЗ

Ежегодно в Европе происходит 128 тыс. самоубийств - ВОЗ

Киев  •  УНН

 • 8961 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Европейском регионе ежегодно происходит 128 тыс. самоубийств, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Всемирной организации здравоохранения.

"Всемирный день здоровья 2017 посвящен проблеме депрессии - второго по распространенности фактора, который приводит к нетрудоспособности или потери здоровья, и главной причине 128 тыс. самоубийств, которые происходят в Европейском регионе ВОЗ ежегодно", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что число людей с депрессивными расстройствами в Европейском регионе составляет 40 млн.

Сообщается, что по данным недавно опубликованных глобальных оценок здоровья по состоянию на 2015 год, показатели распространенности этих расстройств на уровне стран колеблются в диапазоне от 3,8% до 6,3% от общей численности населения.

Как сообщал УНН, ученые доказали, что галлюциногенные грибы помогают онкобольным побороть депрессию .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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