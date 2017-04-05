Щорічно у Європі стається 128 тис. самогубств - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Європейському регіоні щорічно стається 128 тис. самогубств, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Всесвітньої організації охорони здоров'я.
“Всесвітній день здоров’я 2017 року присвячений проблемі депресії — другого за поширеністю фактору, що приводить до непрацездатності або втрати здоров’я, і головній причині 128 000 самогубств, що стаються у Європейському регіоні ВООЗ щорічно”, — йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що число людей із депресивними розладами в Європейському регіоні становить 40 мільйонів.
Повідомляється, що за даними нещодавно опублікованих глобальних оцінок здоров’я станом на 2015 рік, показники поширеності цих розладів на рівні країн коливаються в діапазоні від 3,8% до 6,3% від загальної чисельності населення.
Як повідомляв УНН, вчені довели, що галюциногенні гриби допомагають онкохворим побороти депресію.