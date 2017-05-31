По меньшей мере девять человек погибли от взрыва в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. По меньшей мере девять человек погибли, еще более 90 были доставлены в больницы после мощного взрыва в центре Кабула в среду утром. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Афганистана, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Девять погибших, более 90 раненых доставлены в больницы после взрыва в Кабуле, количество пострадавших может возрасти", - цитирует данные МОЗ издание.
Ранее сообщалось о 67 госпитализированных после взрыва в Кабуле.
Напомним, 31 мая мощный взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел в центре столицы Афганистана.
Облака черного дыма окутали район вблизи президентского дворца и иностранных посольств, сообщили чиновники.
Взрыв был настолько мощный, что в домах на несколько сотен метров вокруг выбило стекла в окнах и сорвало двери с петель.
Сразу никто не взял ответственность за взрыв. Представитель талибов сообщил, что он "собирает информацию".