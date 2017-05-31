Щонайменше дев'ять людей загинули від вибуху в Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Щонайменше дев'ять людей загинули, ще більше 90 були доставлені в лікарні після потужного вибуху в центрі Кабула у середу зранку. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я Афганістану, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Дев'ять загиблих, більше 90 поранених доставлені в лікарні після вибуху в Кабулі, кількість постраждалих може зрости", - цитує дані МОЗу видання.
Раніше повідомлялося про 67 госпіталізованих після вибуху в Кабулі.
Нагадаємо, 31 травня потужний вибух начиненого вибухівкою автомобіля стався в центрі столиці Афганістану.
Хмари чорного диму огорнули район поблизу президентського палацу та іноземних посольств, повідомили чиновники.
Вибух був настільки потужний, що у будинках на кількасот метрів навколо повибивало скло у вікнах і позривало двері з петель.
Відразу ніхто не взяв відповідальності за вибух. Представник талібів повідомив, що він "збирає інформацію".