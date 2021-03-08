По меньшей мере 98 человек погибли, сотни ранены из-за взрывов в Экваториальной Гвинее
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Власти Экваториальной Гвинеи сообщили, что в результате серии взрывов, которые произошли на военной базе и прилегающей территории, погибли по меньшей мере 98 человек, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Что известно
8 марта вице-президент Теодоро Нгема Обианг Манге написал в своем Twitter, что еще более 600 человек были ранены в результате взрывов, произошедших накануне в главном городе страны — Бате.
Спасатели продолжают поисковые работы и разбирают завалы.
Детали
Президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который руководит этой западноафриканским государством в течение 42 лет, заявил, что причиной взрывов стало сжигание стерни местными фермерами и “небрежный” надзор по составу боеприпасов.
Разрывы боеприпасов вызвали “ударные волны, которые полностью разрушили многочисленные дома вблизи”, сообщило Министерство обороны страны.
Справка
В Бате живут 800 тысяч из 1,4 миллиона жителей Экваториальной Гвинеи.
Столица бывшей испанской колонии — Малабо — расположена на острове Биоко.