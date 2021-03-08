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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 58688 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 79873 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111617 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147024 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196721 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193971 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 280526 просмотра

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По меньшей мере 98 человек погибли, сотни ранены из-за взрывов в Экваториальной Гвинее

По меньшей мере 98 человек погибли, сотни ранены из-за взрывов в Экваториальной Гвинее

Киев  •  УНН

 • 13200 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Власти Экваториальной Гвинеи сообщили, что в результате серии взрывов, которые произошли на военной базе и прилегающей территории, погибли по меньшей мере 98 человек, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Что известно

8 марта вице-президент Теодоро Нгема Обианг Манге написал в своем Twitter, что еще более 600 человек были ранены в результате взрывов, произошедших накануне в главном городе страны — Бате.

Спасатели продолжают поисковые работы и разбирают завалы.

Детали

Президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого, который руководит этой западноафриканским государством в течение 42 лет, заявил, что причиной взрывов стало сжигание стерни местными фермерами и “небрежный” надзор по составу боеприпасов.

Разрывы боеприпасов вызвали “ударные волны, которые полностью разрушили многочисленные дома вблизи”, сообщило Министерство обороны страны.

Справка

В Бате живут 800 тысяч из 1,4 миллиона жителей Экваториальной Гвинеи.

Столица бывшей испанской колонии — Малабо — расположена на острове Биоко.

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