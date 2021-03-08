Щонайменше 98 людей загинули, сотні поранені через вибухи в Екваторіальній Гвінеї

Що відомо

8 березня віцепрезидент Теодоро Нгема Обіанг Манге написав у своєму Twitter, що ще понад 600 людей були поранені внаслідок вибухів, які сталися напередодні у головному місті країни — Баті.

Рятувальники продовжують пошукові роботи і розбирають завали.

Деталі

Президент Теодоро Обіанг Нгема Мбасого, який керує цією західноафриканською державою протягом 42 років, заявив, що причиною вибухів стало спалювання стерні місцевими фермерами і “недбалий” нагляд за складом боєприпасів.

Розриви боєприпасів спричинили “ударні хвилі, які повністю зруйнували численні будинки поблизу”, повідомило Міністерство оборони країни.

Довідково

У Баті живуть 800 тисяч із 1,4 мільйона жителів Екваторіальної Гвінеї.

Столиця колишньої іспанської колонії — Малабо — розташована на острові Біоко.