Щонайменше 98 людей загинули, сотні поранені через вибухи в Екваторіальній Гвінеї
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Влада Екваторіальної Гвінеї повідомила, що внаслідок серії вибухів, які сталися на військовій базі й прилеглій території, загинули щонайменше 98 людей, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Що відомо
8 березня віцепрезидент Теодоро Нгема Обіанг Манге написав у своєму Twitter, що ще понад 600 людей були поранені внаслідок вибухів, які сталися напередодні у головному місті країни — Баті.
Рятувальники продовжують пошукові роботи і розбирають завали.
Деталі
Президент Теодоро Обіанг Нгема Мбасого, який керує цією західноафриканською державою протягом 42 років, заявив, що причиною вибухів стало спалювання стерні місцевими фермерами і “недбалий” нагляд за складом боєприпасів.
Розриви боєприпасів спричинили “ударні хвилі, які повністю зруйнували численні будинки поблизу”, повідомило Міністерство оборони країни.
Довідково
У Баті живуть 800 тисяч із 1,4 мільйона жителів Екваторіальної Гвінеї.
Столиця колишньої іспанської колонії — Малабо — розташована на острові Біоко.